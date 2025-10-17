63-тя бригада ЗСУ ліквідувала росіян у ближньому бою

Близький бій військових 63 омбр із піхотою ЗС РФ.

Українські воїни знищують ворога не лише дронами, а й у безпосередніх зіткненнях. Відео ближнього бою піхоти з російськими військовими оприлюднила 63-тя окрема механізована бригада ЗСУ.



Коли окупантам вдається наблизитися до позицій наших захисників, піхотинці 63-ї бригади без вагань вступають у бій і ліквідують ворога.



«Обережно, відео не для людей зі слабкими нервами», — зазначили у бригаді.



Нагадаємо, у Херсонській області бійці підрозділу «Lasar's Group» за допомогою ударних дронів та аеророзвідки знищили реактивну систему залпового вогню БМ-30 «Смерч».