У Слов'янську після атаки FPV-дронів немає коментарів від військової адміністрації

Наслідки атак FPV-дронів у Слов'янську. Фото: «Донбас Реалії»

Російські FPV-дрони 16 жовтня атакували Слов'янськ. За даними місцевих жителів, місто зазнало як мінімум чотирьох ударів. Кореспондент «Донбас.Реалії» побував на одному з місць влучfнь у центрі міста. Там пошкоджено стіну та вікно будівлі, розташованої біля тротуару. На місці виявлено уламки безпілотника.

Інформації щодо постраждалих не надходило. На сайті Слов'янської військової адміністрації коментарі про вчорашню атаку FPV-дронів відсутні.



У поліції Донецької області «Новинам Донбасу» повідомили, що питання щодо заходів захисту від дронів-«мисливців» у прифронтовому місті перебувають у компетенції місцевих адміністрацій.



«Всі захисні заходи здійснюються виключно за погодженням з військовими», — зазначили у правоохоронному відомстві.



Журналісти «Новин Донбасу» намагалися отримати коментар у Слов'янській військовій адміністрації, проте жоден із номерів «гарячої лінії», вказаних на офіційному сайті, не відповів.

Нагадаємо, з початку вересня автомобілі на трасі в Ізюм стали мішенями для російських дронів. Безпілотники долітають і до самого Слов'янська.