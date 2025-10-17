Російська армія дронами двічі вдарила по Костянтинівці: загорілася багатоповерхівка

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

17 жовтня російські війська FPV-дронами атакували місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Перший удар прийшовся по житловому сектору міста – пошкоджені два багатоповерхові будинки. Пізніше окупанти повторили атаку, внаслідок чого загорілися три під'їзди багатоповерхівки та пошкоджена сусідня будівля.



Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що 17 жовтня російський безпілотник ударив по відділенню «Донецькоблгазу» у місті Дружківка, внаслідок чого пошкоджені будівля та автомобіль.