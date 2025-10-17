СБУ затримала переселенця із захопленої Макіївки, який в «Однокласниках» підтримував окупацію Донеччини

Затриманий переселенець з окупованої Макіївки. Фото: СБУ

У Донецькій області СБУ затримала 42-річного переселенця із захопленого міста Макіївка, який в «Однокласниках» підтримував окупацію регіону та героїзував російську армію. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Як встановило розслідування, чоловік розповсюджував публікації з подяками російським загарбникам за війну проти України.



Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта на користь Росії.



У пресслужбі Донецької обласної прокуратури розповіли, що чоловік жив у Костянтинівці, а інформаційно-підривною діяльністю займався у січні-квітні 2023 року, розповсюджуючи відеоматеріали, які містили антиукраїнський контент.



Він репостив повідомлення, в яких прославлялися дії російських військових, зокрема підкреслювалися їхні «самовідданості та героїзмі в боротьбі проти ЗСУ». Окремі публікації заперечували факт збройної агресії РФ, подаючи її як відповідь на вигадані окупантами «злочини української влади проти населення Донбасу».



Чоловіку повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

