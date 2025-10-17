Пожежі охопили кілька регіонів Росії — від Москви до Сахаліну

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
17 жовтня 2025, 15:13

У Росії 17 жовтня зафіксовано одразу кілька великих пожеж у різних регіонах країни — від Підмосков'я до Далекого Сходу.

У місті Пушкіно Московської області зайнялося горищє у приміщенні виробничої будівлі, де виготовляють та розливають автомобільні олії. Площа спалаху склала близько 2,5 тисяч квадратних метрів.

В Алтайському краї пожежа сталася в Барнаулі — там спалахнув шкільний спорткомплекс. Вогонь охопив приблизно 500 квадратних метрів будівлі. Причиною займання називають порушення вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт.

Ще один інцидент стався на Сахаліні. У Южно-Сахалінську горіла комора із канцтоварами. За попередніми даними, площа пожежі становила близько 1000 квадратних метрів. Повідомлень про постраждалих чи загиблих не надходило.

Нагадаємо, 17 жовтня росіяни збили свій літак в окупованому Криму. Це сталося під час відбиття української атаки.

