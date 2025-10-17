Війська Росії атакували Херсон: під удар потрапила маршрутка, у місті поранені чотири людини

Наслідки удару по Херсону. Фото: Херсонська МВА

Вранці 17 жовтня російська армія атакувала Центральний та Дніпровський райони Херсона. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



Внаслідок ударів поранення отримали чоловіки 56, 63 та 75 років та 82-річна жінка. У них діагностували закриті черепно-мозкові та вибухові травми, контузії та осколкові поранення.



У пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації розповіли, що в центрі міста під удар також потрапила маршрутка.



Безпілотник скинув на неї вибухівку. Водій та пасажир не постраждали.

Нагадаємо, що 17 жовтня російська армія дронами двічі вдарила по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загорілася багатоповерхівка.