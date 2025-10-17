Попри санкції, Євросоюз пустить Путіна на свою територію

У Європейському Союзі заявили, що глава Кремля Володимир Путін зможе приїхати до Будапешту (Угорщина), попри санкції та заморожені активи. Про це повідомляє «Радіо Свобода».



«У нас заморожені активи Путіна та Лаврова, але на них не поширюється заборона на в'їзд — це їх ніколи не стосувалося... Поки зустріч (президентів США та РФ в Угорщині – ред.) не підтверджена, ми не коментуватимемо гіпотетичні сценарії, але якщо це відбудеться, то чисто фактично — на них не поширюється заборона на поїздки», — заявила журналістам на брифінгу в Єврокомісії її речниця Анітта Гіппер.



У Єврокомісії уточнили, що окремі держави-члени ЄС самі вирішать, чи зможе літак із делегації високого рівня РФ увійти до повітряного простору ЄС з огляду на те, що він закритий для російської цивільної авіації через санкції.



Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто додав, що Угорщина «забезпечить Путіну можливість в’їхати, провести успішні переговори, а потім повернутися додому. Жодних погоджень з кимось не потрібно».



Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті (столиця Угорщини), щоб домовитися про припинення війни.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях