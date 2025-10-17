В Україні запропонували перенести стелу на в'їзді до Донецької області через загрозу знищення

Стела «Донецька область». Скріншот

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію під назвою «Перенесення стели на в'їзді до Донецької області та її подальша меморіалізація у зв'язку із загрозою знищення». Стела з написом «Донецька область» знаходиться на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.



У петиції йдеться, що з 2014 року вона стала символом опору та мужності українських військових та цивільних. На конструкції залишали написи військовослужбовці, волонтери та місцеві жителі, що зробило її важливим історичним артефактом сучасної війни.



За словами авторки петиції, стела зараз перебуває під реальною загрозою знищення через постійні обстріли російських військ та можливе просування лінії фронту. Наявність укріплень навколо об'єкта не забезпечує належного рівня захисту.

У документі наголошується, що у разі руйнування чи тимчасової окупації регіону може бути втрачено значну частину культурної та історичної спадщини, пов'язаної з подіями російсько-української війни.

Авторка ініціативи пропонує:

Перемістити стелу в безпечне місце на території, яку контролює Україна — наприклад, у тилову область чи музей сучасної війни.



Надати об'єкту статус пам'ятки історії та культури національного значення.



Забезпечити подальшу меморіалізацію стели як символу боротьби та стійкості українського народу.



Станом на 17 жовтня під петицією підписалися близько п'яти тисяч українців. До кінця збору підписів залишилось 89 днів.

Раніше ми писали, що FPV-дрони окупантів літають над Сергіївкою, звідти до стели «Донецька область» три кілометри.