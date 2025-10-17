В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада

Відкриття «Дому Юнармії» в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео

В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Він працюватиме на базі школи №26 у Приморському районі. Під час «дня відкритих дверей» окупанти влаштували навчання веденню бойових дій. У заході змусили брати участь 13 навчальних закладів міста. Школярів навчали стрільбі, метанню ножів, саперній справі та поводженню з дронами.



«Таким чином окупанти вже зі шкільної парти намагаються готувати маріупольських дітей до війни. Організатори заявили, що готові приймати до лав «патріотичного руху» дітей з восьми років, щоби з дитинства нав'язувати мілітаризований світогляд. В окупації активно створюються ідеологічні організації на базі шкіл, до яких залучають дітей та молодь. Усі вони використовуються для того, щоб насадити російську ідентичність та виховати ненависть до всього українського», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, що Росія скоїла близько 6400 воєнних злочинів у Маріуполі.