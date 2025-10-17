Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У РФ засудили полонених бійців «Айдар» до термінів від 15 до 21 року суворого режиму
17 жовтня 2025, 17:36

Російський суд у Ростові-на-Дону дав від 15 до 21 року колонії строгого режиму. Фото: «Медіазона» Російський суд у Ростові-на-Дону дав від 15 до 21 року колонії строгого режиму. Фото: «Медіазона»

У російському місті Ростов-на-Дону суд засудив від 15 до 21 року колонії суворого режиму українських військових батальйону «Айдар». Їх звинуватили у «тероризмі». Про це повідомляє «Медіазона».

Українських військових визнали винними за статтями про участь у діяльності «терористичної організації , насильницькому захопленні влади та проходженні навчання з терористичною метою (у різних комбінаціях)».

Суддя засудив:

  • Дмитра Федченка до 15 років колонії суворого режиму;
  • Андрія Шоліка , Віталія Крохалева та В'ячеслава Байдюка - до 16 років колонії суворого режиму;
  • Володимира Макаренка та Ігоря Гайоху — до 18 років суворого режиму;
  • Миколу Чуприну, Тараса Радченка, Семена Забайрачного, Сергія Нікітюка, Олександра Таранця та Владислава Єрмолинського — до 20 років суворого режиму;
  • Віталія Грузінова, Романа Недоступа та Сергія Калінченка — до 21 року суворого режиму.

У ході судового процесу українці повідомляли про тортури під час слідства на території угрупування «ДНР». У жовтні 2024 року засідання у справі проходило за зачиненими дверима.

Раніше ми писали, що фейкова прокуратура угруповання «ЛНР» сфабрикувала справу проти 30-річної Юлії Толопи. Її звинувачують у участі в «терористичній спільноті за ч. 2 ст. 205.4 КК РФ».

