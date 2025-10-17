У жовтні вже понад 250 мешканців Донеччини розселили у безпечних регіонах України

Триває евакуація із Донецької області. Фото: Вадим Філашкін

З початку жовтня 253 мешканці Донецької області безкоштовно розселені у безпечніших регіонах України. Серед них — 102 маломобільні людини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За сприяння обласних адміністрацій Харківщини та Дніпровщини у цих регіонах працюють транзитні хаби, де евакуйовані можуть отримати разову матеріальну допомогу, гаряче харчування, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу. Для евакуації маломобільних людей залучимо спеціалізований транспорт», — зазначив він.





Зокрема, 15-16 жовтня 60 одиноких маломобільних осіб розміщено у геріатричних установах Вінницької та Житомирської областей.



Крім того, 17 вересня Кабмін запровадив дві нові послуги: медсестринський догляд для ВПО та притулок для маломобільних з-поміж переселенців.



Раніше ми писали, що жителям Покровської громади рекомендовано терміново евакуюватись через обстріл російських військ.

