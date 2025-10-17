Краматорськ потрапив під російський обстріл

У п'ятницю, 17 жовтня, російська армія завдала удару по Краматорську Донецької області. Обстріл стався о 15:10. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«З застосуванням БПЛА «Молнія-2» російські війська завдали удару по гаражному приміщенню в одному з районів міста», — йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.



Раніше ми писали, що 17 жовтня російська армія FPV-дроном вдарила по території відділення «Донецькоблгазу» у місті Дружківці.

