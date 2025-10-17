Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму

Українські військовослужбовці завдали нових точних ударів по військових цілях та об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«У ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу у селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000», — йдеться у повідомленні.



Також завдано успішного удару по «федеральній державній казенній установі «Комбінат «Гвардійський» росрезерву, що в селі Кар'єрне Сакського району.



Крім того, було вражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також станція радіолокації «Небо-У» в Євпаторії.



Раніше ми писали, що в окупованому Донецьку вночі відбулася серія ударів по базах російських підрозділів.

