Ще 7 цивільних жителів вивезла з Костянтинівки гуманітарна місія «Проліска»

Евакуація з прифронтової Костянтинівки Донецької області продовжується. гуманітарна місія «Проліска» із міста вивезла ще семеро мешканців. Про це повідомив у Facebook волонтер місії Євген Ткачов.



За його словами, у місті сьогодні «і голосно, і димно, і вогненно». Він додав кілька фото та відео: на них багатоповерхівки та приватні будинки розбиті та обгоріли, вікна або вибиті, або забиті, людей не видно.



Волонтери місії вивозять людей безкоштовно, але від місцевих Ткачов дізнався «розцінки комерсантів на евакуацію». Це залежить від небезпеки району та розміру автомобіля: «від 900 гривень з людини до 5000 за легковик та 50 000 за мікроавтобус».



Також Ткачов додав, що господар місцевого шиномонтажу зробив йому знижку: подарував «нову гуму», а гроші взяв лише за заміну.





Раніше ми писали, що 29 вересня із міста вдалося евакуювати ще трьох мешканців. Їх передали волонтерам громадської організації «Ангелі Спасіння», які супроводжували людей далі у безпечніші регіони України.

