Росіяни намагаються оточити Покровськ, найскладніша ситуація зараз на півдні від міста

Ситуація в районі Покровської агломерації на Донеччині продовжує залишатися складною. Фото: 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України.

Ситуація на півдні від Покровська залишається найскладнішою. Використовуючи чисельну перевагу в силах та засобах, росіяни намагаються перетворити на «сіру зону» весь населений пункт Звірове. Поки окупанти не мають повного контролю над цією ділянкою, наші підрозділи тут присутні та дають відсіч. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України.



«Сектор від Звірового до Покровська є стратегічно важливим для ворога, щоб реалізувати план із окупації міста. Цілковита присутність дозволить розвивати наступ на кількох напрямках, поступово оточуючи Покровськ», — йдеться у повідомленні.



Є випадки проникнення диверсійно-розвідувальних груп до Покровська, але українські військові знищують росіян у місті. Крім того, окупанти вдаються до розстрілу цивільного населення.



16 жовтня окупанти спробували скористатися погіршенням погодних умов та проникнути до Новопавлівки, що на південний схід від Покровська. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи було знищено, а населений пункт зачищено. Ситуація під контролем Збройних сил України.



Загалом з початку жовтня захисники Покровська вже знищили майже 600 окупантів, ще понад 300 — поранено. Сили оборони збили і «посадили» понад 1750 ворожих ударних безпілотників різних типів, збили 74 розвідувальні та ударні БПЛА-крила, ліквідували або пошкодили 11 точок запуску дронів.



Завдяки успішним результатам операції армія РФ істотно збільшила кількість ударів КАБ по логістиці з використанням тактичної авіації, яка недосяжна для засобів протиповітряної оборони тактичного рівня. Усього з початку місяця окупанти завдали 121 авіаудару. Найбільше — 12 жовтня.



Раніше ми писали, що продовжується оборонна операція українських військ на Покровському напрямку.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях