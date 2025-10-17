Українські військові звільнили ветерана ЗСУ, який понад три роки перебував у полоні на окупованій території Луганщини

В Україну повернули ветерана ЗСУ. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ та 34-річного військовослужбовця Національної гвардії України, який понад три роки вважався зниклим безвісти, а насправді перебував у полоні на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомив військовий омбудсмен та загін спеціальної розвідки ВМС «Ангели».



Як зазначається, мама ветерана, яка також є чинним військовослужбовцем Збройних Сил України, звернулася до Військового омбудсмена з інформацією про те, що її син після численних тортур ховається на тимчасово окупованій частині Луганщини. Пізніше також з'ясувалося, що неподалік нього буквально в рабстві в одного з колабораціоністів знаходиться військовослужбовець НГУ, що діє.



«Це було складне та ризиковане завдання, зокрема через те, що за фактом відбувалося дві паралельні спецоперації – хлопців до якогось етапу виводили окремо один від одного. І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали докладного плану – вони довірилися нам і чітко виконували вказівки», — прокоментував офіцер загону спеціальної розвідки ВМС «Ангели» Артем Дибленко.







Раніше ми писали, що 2 жовтня до України з російського полону повернулися двоє військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях