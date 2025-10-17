Зеленський запропонував Трампу дрони в обмін на Tomahawk. Фото: соцмережі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що Україні потрібні крилаті ракети «Tomahawk». Глава держави, який припустив обміняти українські безпілотники на американські «Томагавки», заявивши, що Україна має тисячі безпілотників, але немає жодної ракети великої дальності.



«Україна має тисячі наших серійних безпілотників, але у нас немає «Tomahawk». Тому нам і потрібні Tomahawk», — заявив він.



Відповідаючи на питання про можливість відправлення «Tomahawk» до України, президент Дональд Трамп заявив, що це зброя, яка «потрібна» Америці.



«Сподіваюся, вони їм не знадобляться, сподіваюся, ми зможемо закінчити війну, не думаючи про «Tomahawk», — додав він.

