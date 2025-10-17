Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті, а Зеленський «буде на зв'язку»

Рамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч у Будапешті відбудеться із главою Кремля Володимиром Путіним, але він буде на зв'язку з Зеленським.



За його словами, саміт між представниками США та РФ буде двостороннім.



«Це буде подвійна зустріч. Але ми зв'яжемося з президентом Зеленським», — заявив Трамп.



Глава Білого дому додав, що між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним існує багато «ворожнечі».



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що Україні потрібні крилаті ракети «Tomahawk». Глава держави, який припустив обміняти українські безпілотники на американські «Томагавки», заявивши, що Україна має тисячі безпілотників, але немає жодної ракети великої дальності.

