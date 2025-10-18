Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські загарбники за добу поранили шістьох людей на Донеччині
18 жовтня 2025, 08:55

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 17 жовтня, отримали поранення шестеро людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 17 жовтня росіяни поранили 6 жителів Донецької області», — зазначив він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3689 осіб, постраждали — 8344 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що за 16 жовтня росіяни поранили дев'ятьох жителів Донецької області.

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
В Україну повернули ветерана ЗСУ. Фото: скриншот Українські військові звільнили ветерана ЗСУ, який понад три роки перебував у полоні на окупованій території Луганщини
17 жовтня, 21:44
Відкриття «Дому Юнармії» в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
17 жовтня, 16:45
Пожежі охопили кілька регіонів Росії — від Москви до Сахаліну Пожежі охопили кілька регіонів Росії — від Москви до Сахаліну
17 жовтня, 15:13
Підрозділ «Чорний Лебідь» збив дрон РФ під Добропіллям Підрозділ «Чорний Лебідь» збив дрон РФ під Добропіллям
17 жовтня, 13:45
Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області
17 жовтня, 12:52
Влучання AASM HAMMER по окупантах. AASM HAMMER ЗСУ знищила піхоту РФ в Олексіївці
17 жовтня, 11:44

