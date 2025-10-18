Російські загарбники за добу поранили шістьох людей на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 17 жовтня, отримали поранення шестеро людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 17 жовтня росіяни поранили 6 жителів Донецької області», — зазначив він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3689 осіб, постраждали — 8344 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 16 жовтня росіяни поранили дев'ятьох жителів Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях