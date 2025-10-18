Російські загарбники за добу поранили шістьох людей на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 17 жовтня, отримали поранення шестеро людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 17 жовтня росіяни поранили 6 жителів Донецької області», — зазначив він.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3689 осіб, постраждали — 8344 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що за 16 жовтня росіяни поранили дев'ятьох жителів Донецької області.
