Росіяни вночі атакували Краматорськ

Російські окупанти вночі в суботу, 18 жовтня, обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Удар стався о 00.20. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«З використанням трьох БПЛА російські війська завдали удару по складським приміщенням в одному з мікрорайонів міста», — йдеться у повідомленні.



Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 17 жовтня, отримали поранення шестеро людей.

