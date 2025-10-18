Росіяни вночі атакували Краматорськ

Російські окупанти вночі в суботу, 18 жовтня, обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Удар стався о 00.20. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
«З використанням трьох БПЛА російські війська завдали удару по складським приміщенням в одному з мікрорайонів міста», — йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 17 жовтня, отримали поранення шестеро людей.
