Протиповітряна оборона збила 136 БПЛА

Окупаційні війська РФ у ніч на 8 жовтня запустили по Україні три ракети та 164 БПЛА. Українська протиповітряна оборона збила 136 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 18 жовтня (з 19:00 17 жовтня) противник атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області РФ і 164 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 100 із них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 136 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.





Зафіксовано влучення 27 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Раніше ми писали, що в ніч проти 17 жовтня російські війська атакували територію України 70 ударними БПЛА типів «Шахед», «Гербера» та іншими дронами, близько 50 з них — «Шахеди».

