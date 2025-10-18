Пошкоджено будинки, адмінбудівлі і машини: армія РФ вдарила по Донеччині за добу понад 20 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 17 жовтня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари загарбників потрапили два райони:



Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено будинок і господарчі будівлі, у Рай-Олександрівці — 2-поверхівку, 2 адмінбудівлі і крамницю. У Краматорську пошкоджено склад. В Надії Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки. В Андріївці пошкоджено вантажівку. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки, 3 нежитлові приміщення і 2 автівки. У Костянтинівці пошкоджено 2 багатоповерхівки.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Різниківці.



Раніше ми писали, що російські окупанти вночі в суботу, 18 жовтня, обстріляли прифронтове місто Краматорськ Донецької області. Удар стався о 00.20.

