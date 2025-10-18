Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків

Удари по НПЗ у Феодосії: супутникові знімки

У тимчасово анексованому Криму (Феодосія) потрапив під удар нафтовий термінал у Феодосії. Було знищено резервуари з пальним. Про це повідомляє «Радіо Свобода».



Як зазначається, внаслідок двох ударів дронів 7 та 13 жовтня — 11 резервуарів із пальним повністю знищено. Ще трохи пошкоджені та, ймовірно, не підлягають відновленню.



Раніше ми писали, що вночі 13 жовтня українські безпілотники знову атакували нафтобазу АТ «Морський нафтовий термінал» у місті Феодосія в окупованому Криму.



Також 6 жовтня були вражені потужності АТ «Морський нафтовий термінал» (Феодосія, ТІЙ АР Крим). Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти та нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна та назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.



На території об'єкту зафіксовано масштабну пожежу.

