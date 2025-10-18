Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту

Українські фахівці вкотре відновлюють лінії електропостачання, які живлять Запорізьку АЕС. Ці хвилини тривають ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



У відомстві уточнили, що це вже 42-й раз з початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, які живлять станцію.



«Підключення ЗАЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи українськими фахівцями є фундаментальними передумовами для запобігання будь-яким інцидентам та аваріям на найбільшому в Європі ядерному об'єкті», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, єдиною причиною безпрецедентних ризиків та загрози радіаційного інциденту в Європі є російська військова агресія, окупація української Запорізької АЕС та систематичні обстріли енергетичної інфраструктури України.



Раніше ми писали, що Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній станції (окуповане місто Енергодар у Запорізькій області) було розпочато ремонт ліній електропередач до ЗНПП після 4-тижневого відключення.

