Окупанти за добу кілька разів атакували Дружківську громаду Донеччини: багато пошкоджень

Росіяни атакували Дружківку. Фото: Дружківська МВА

За останню добу російські загарбники вдарили по Дружківській громаді Донецької області. Під удари потрапили будинки, навчальні заклади та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«Внаслідок обстрілів було пошкоджено понад десять багатоповерхових будинків, у яких вибито вікна, двері та зруйновано дахи. Комунальники та волонтери ремонтують будинки громадян», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 17 жовтня, отримали поранення шестеро людей.

