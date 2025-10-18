Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупанти за добу кілька разів атакували Дружківську громаду Донеччини: багато пошкоджень
18 жовтня 2025, 16:30

Окупанти за добу кілька разів атакували Дружківську громаду Донеччини: багато пошкоджень

Росіяни атакували Дружківку. Фото: Дружківська МВА Росіяни атакували Дружківку. Фото: Дружківська МВА

За останню добу російські загарбники вдарили по Дружківській громаді Донецької області. Під удари потрапили будинки, навчальні заклади та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

 «Внаслідок обстрілів було пошкоджено понад десять багатоповерхових будинків, у яких вибито вікна, двері та зруйновано дахи. Комунальники та волонтери ремонтують будинки громадян», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 17 жовтня, отримали поранення шестеро людей.

