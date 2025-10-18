В Україні посилять захист критичної інфраструктури — Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що на позачерговому засіданні було прийнято низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об'єктів більш ефективними.



Буде створено Координаційний центр інженерного захисту



Він об'єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети щодо фінансування та відновлення об'єктів, координуватиме дії та контролюватиме виконання робіт.



Оновлено перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі



Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт та захист енергетичних об'єктів, щоб вони працювали навіть під час атак



Буде прискорено будівництво інженерного захисту навколо об'єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення



Контроль за якістю та безпекою робіт зберігається, але процедурна частина – від погодження до укладання договорів – стане на місяці коротшою. Це дозволить оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури та швидше відновлювати пошкоджене.



Направлено додаткові кошти із резервного фонду на захист та відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці



Кошти підуть на зміцнення енергетичних, транспортних та життєво важливих систем — від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти та забезпечувати безперебійну роботу енергетики.



Раніше ми писали, що російські окупанти атакують дронами-камікадзе «Шахед» з касетними боєприпасами та завдають повторних ударів, щоб поранити рятувальників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

