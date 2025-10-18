Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» евакуювали трьох людей із Дружківки. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 17 жовтня, рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли трьох осіб із Дружківки Донецької області. Це місто часто підпадає під атаки з боку армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли із Дружківки трьох осіб, серед яких двоє дітей, та доставили їх у безпечне місце. Кожна така операція є реальним шансом на порятунок», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що через постійні російські обстріли залишатися в Дружківці стає все небезпечнішим.



Раніше ми писали, що евакуація з прифронтової Костянтинівки на Донеччині триває. Гуманітарна місія «Проліска» з міста вивезла ще сім мешканців.

