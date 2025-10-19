Понад двісті боїв за добу: найскладніше під Покровськом та на Олександрівському напрямку — Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Противник завдав один ракетний і 84 авіаудари, застосувавши три ракети і скинувши 193 керовані авіабомби.



Крім того, росіяни використали 6343 дрони-камікадзе та провели понад 5100 обстрілів українських позицій та населених пунктів, включаючи 117 атак з РСЗВ.

Під ударом опинилися Сподобівка та Лозова у Харківській області, Долинка та Степногірськ на Запоріжжі, а також Відрадокам'янка у Херсонській області.

Найінтенсивніші бої припали на Покровський та Олександрівський напрямки. Під Покровськом ЗСУ відбили 47 штурмів та наступів у районах Володимирівки, Родинського, Миролюбівки, Новоекономічного, Червоного Лиману, Лисівки, Покровська, Звірова, Котліно, Удачного, Молодецького, Котлярівки.



На Олександрівському напрямку зафіксовано 16 атак у районах Соснівки, Вороного, Новомиколаївки, Новогригорівки та Малинівки.



Напружені бої йшли на Костянтинівському напрямку — здійснено 13 ворожих атак у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру. На Слов'янському напрямку наші захисники відбили 8 атак біля Ямполя, Дронівки та Виїмки.



Лиманський напрямок — 4 ворожі спроби просування в районах Нового Миру, Середнього та Зарічного. Краматорський напрямок — 2 бойові зіткнення біля Оріхово-Василівки. Оріхівський напрямок — 2 спроби ворожого наступу біля села Степове. На Гуляйпольському напрямку активних штурмів не було.

За даними Генштабу, за добу росіяни втратили близько 1000 осіб особового складу. Українські захисники також знищили: 1 танк, 3 броньовані машини, 45 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 444 дрони оперативно-тактичного рівня, 126 одиниць автомобільної техніки.

Раніше ми писали, що росіяни намагаються оточити Покровськ, найскладніша ситуація зараз на півдні від міста.