Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: десятьох мирних жителів поранено

Наслідки російської атаки по Шахтарську. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Вночі, 19 жовтня, російські війська атакували Дніпропетровську область. Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу поранення отримали десять мирних жителів.

Під удар дронів потрапило місто Шахтарськ Синельниківського району. Пошкоджено три п'ятиповерхові житлові будинки. У восьми квартирах виникли пожежі загальною площею понад 350 квадратних метрів, вогонь знищив кілька легкових автомобілів.

Рятувальники евакуювали близько 50 людей на безпечну відстань. На місці події розгорнутий пункт психологічної допомоги, де фахівці ДСНС надають підтримку постраждалим та місцевим жителям.

Нагадаємо, за 18 жовтня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області — у Старорайському та Костянтинівці. Ще троє мирних мешканців отримали поранення: двоє — у Старорайському та один — у Дружківці.