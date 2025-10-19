Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: десятьох мирних жителів поранено
19 жовтня 2025, 10:43

Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: десятьох мирних жителів поранено

Наслідки російської атаки по Шахтарську. Фото: ДСНС Дніпропетровської області Наслідки російської атаки по Шахтарську. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Вночі, 19 жовтня, російські війська атакували Дніпропетровську область. Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу поранення отримали десять мирних жителів.

Під удар дронів потрапило місто Шахтарськ Синельниківського району. Пошкоджено три п'ятиповерхові житлові будинки. У восьми квартирах виникли пожежі загальною площею понад 350 квадратних метрів, вогонь знищив кілька легкових автомобілів.

Наслідки російської атаки по Шахтарську. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Наслідки російської атаки по Шахтарську. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Наслідки російської атаки по Шахтарську. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Наслідки російської атаки по Шахтарську. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Наслідки російської атаки по Шахтарську. Фото: ДСНС Дніпропетровської області Наслідки російської атаки по Шахтарську. Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Рятувальники евакуювали близько 50 людей на безпечну відстань. На місці події розгорнутий пункт психологічної допомоги, де фахівці ДСНС надають підтримку постраждалим та місцевим жителям.

Нагадаємо, за 18 жовтня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області — у Старорайському та Костянтинівці. Ще троє мирних мешканців отримали поранення: двоє — у Старорайському та один — у Дружківці.

ТЕГИ

Місця
Шахтарськ Дніпропетровська область Синельниковський район
Інше
Пожежі Поранення російський дрон
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
10:49
В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
14:27
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
усі новини
11:39
На Оренбурзькому газопереробному заводі спалахнув ключовий вузол переробки газу — результат нічної повітряної атаки
10:43
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: десятьох мирних жителів поранено
10:13
Донецька область: двоє загиблих та троє поранених мирних жителів за добу
09:16
Понад двісті боїв за добу: найскладніше під Покровськом та на Олександрівському напрямку — Генштаб
18:22
Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» евакуювали трьох людей із Дружківки
17:59
В Україні посилять захист критичної інфраструктури — Свириденко
16:30
Окупанти за добу кілька разів атакували Дружківську громаду Донеччини: багато пошкоджень
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
11:20
Пошкоджено будинки, адмінбудівлі і машини: армія РФ вдарила по Донеччині за добу понад 20 разів
10:03
Протиповітряна оборона збила 136 БПЛА
09:24
Росіяни вночі атакували Краматорськ
08:55
Російські загарбники за добу поранили шістьох людей на Донеччині
22:30
Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті, а Зеленський «буде на зв'язку»
22:02
Зеленський запропонував Трампу дрони в обмін на Tomahawk
21:44
Українські військові звільнили ветерана ЗСУ, який понад три роки перебував у полоні на окупованій території Луганщини
20:59
Росіяни намагаються оточити Покровськ, найскладніша ситуація зараз на півдні від міста
19:55
Ще 7 цивільних жителів вивезла з Костянтинівки гуманітарна місія «Проліска»
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
усі новини
ВІДЕО
Світиться Оренбурзький ГПЗ. Скріншот: t.me/supernova_plus На Оренбурзькому газопереробному заводі спалахнув ключовий вузол переробки газу — результат нічної повітряної атаки
19 жовтня, 11:39
В Україну повернули ветерана ЗСУ. Фото: скриншот Українські військові звільнили ветерана ЗСУ, який понад три роки перебував у полоні на окупованій території Луганщини
17 жовтня, 21:44
Відкриття «Дому Юнармії» в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
17 жовтня, 16:45
Пожежі охопили кілька регіонів Росії — від Москви до Сахаліну Пожежі охопили кілька регіонів Росії — від Москви до Сахаліну
17 жовтня, 15:13
Підрозділ «Чорний Лебідь» збив дрон РФ під Добропіллям Підрозділ «Чорний Лебідь» збив дрон РФ під Добропіллям
17 жовтня, 13:45
Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області
17 жовтня, 12:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір