Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
19 жовтня 2025, 12:41

З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі

Палац культури «Молодіжний» у Маріуполі у 2022 році постраждав від російських бомбардувань Палац культури «Молодіжний» у Маріуполі у 2022 році постраждав від російських бомбардувань

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області готуються відкрити оновлений Палац культури «Молодіжний» — будинок, якому понад 120 років. Це рідкісний зразок архітектури XIX століття, збудований в англійському стилі з червоної цегли.

Протягом своєї історії споруда слугувала готелем, друкарнею та культурним центром, залишаючись важливою частиною історичного вигляду міста. Проте нинішня окупаційна влада проводить так звану «реконструкцію» без урахування історичної спадщини.

Під час бомбардувань 2022 року було знищено або серйозно пошкоджено важливі архітектурні елементи, що надавали будівлі його унікальність — декоративний фасад із кам'яними вставками, характерними для XIX століття, оригінальні віконні рами та ліпне оздоблення.

Постраждали також інтер'єри: втрачено історичну ліпнину, декоративні прикраси залів, частково знищено старовинні двері та віконні конструкції. Замість дбайливої реставрації проведено поверховий косметичний ремонт, який фактично позбавив Палац культури його справжнього вигляду.

Таке «відновлення» перетворює найцінніший пам'ятник архітектури на безлікий новоділ, стираючи культурну пам'ять та традиційні символи Маріуполя. Збереження Палацу культури «Молодіжний» — важлива частина майбутнього відбудови міста та його історичної ідентичності, яку окупанти сьогодні цілеспрямовано знищують.

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Донецька область
Інше
істрична пам'ятка
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
10:49
В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
усі новини
14:50
Вночі Слов'янськ атакували чотири дрони «Герань-2»
14:01
Безпілотник «Молнія-2» вдарив по житловому району Краматорська
13:21
Вісім населених пунктів за добу зазнали обстрілів у Донецькій області
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
11:39
На Оренбурзькому газопереробному заводі спалахнув ключовий вузол переробки газу — результат нічної повітряної атаки
10:43
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: десятьох мирних жителів поранено
10:13
Донецька область: двоє загиблих та троє поранених мирних жителів за добу
09:16
Понад двісті боїв за добу: найскладніше під Покровськом та на Олександрівському напрямку — Генштаб
18:22
Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» евакуювали трьох людей із Дружківки
17:59
В Україні посилять захист критичної інфраструктури — Свириденко
16:30
Окупанти за добу кілька разів атакували Дружківську громаду Донеччини: багато пошкоджень
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
11:20
Пошкоджено будинки, адмінбудівлі і машини: армія РФ вдарила по Донеччині за добу понад 20 разів
10:03
Протиповітряна оборона збила 136 БПЛА
09:24
Росіяни вночі атакували Краматорськ
08:55
Російські загарбники за добу поранили шістьох людей на Донеччині
22:30
Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті, а Зеленський «буде на зв'язку»
22:02
Зеленський запропонував Трампу дрони в обмін на Tomahawk
усі новини
ВІДЕО
Світиться Оренбурзький ГПЗ. Скріншот: t.me/supernova_plus На Оренбурзькому газопереробному заводі спалахнув ключовий вузол переробки газу — результат нічної повітряної атаки
19 жовтня, 11:39
В Україну повернули ветерана ЗСУ. Фото: скриншот Українські військові звільнили ветерана ЗСУ, який понад три роки перебував у полоні на окупованій території Луганщини
17 жовтня, 21:44
Відкриття «Дому Юнармії» в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
17 жовтня, 16:45
Пожежі охопили кілька регіонів Росії — від Москви до Сахаліну Пожежі охопили кілька регіонів Росії — від Москви до Сахаліну
17 жовтня, 15:13
Підрозділ «Чорний Лебідь» збив дрон РФ під Добропіллям Підрозділ «Чорний Лебідь» збив дрон РФ під Добропіллям
17 жовтня, 13:45
Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області
17 жовтня, 12:52

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір