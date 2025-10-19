Палац культури «Молодіжний» у Маріуполі у 2022 році постраждав від російських бомбардувань

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області готуються відкрити оновлений Палац культури «Молодіжний» — будинок, якому понад 120 років. Це рідкісний зразок архітектури XIX століття, збудований в англійському стилі з червоної цегли.



Протягом своєї історії споруда слугувала готелем, друкарнею та культурним центром, залишаючись важливою частиною історичного вигляду міста. Проте нинішня окупаційна влада проводить так звану «реконструкцію» без урахування історичної спадщини.



Під час бомбардувань 2022 року було знищено або серйозно пошкоджено важливі архітектурні елементи, що надавали будівлі його унікальність — декоративний фасад із кам'яними вставками, характерними для XIX століття, оригінальні віконні рами та ліпне оздоблення.

Постраждали також інтер'єри: втрачено історичну ліпнину, декоративні прикраси залів, частково знищено старовинні двері та віконні конструкції. Замість дбайливої реставрації проведено поверховий косметичний ремонт, який фактично позбавив Палац культури його справжнього вигляду.



Таке «відновлення» перетворює найцінніший пам'ятник архітектури на безлікий новоділ, стираючи культурну пам'ять та традиційні символи Маріуполя. Збереження Палацу культури «Молодіжний» — важлива частина майбутнього відбудови міста та його історичної ідентичності, яку окупанти сьогодні цілеспрямовано знищують.