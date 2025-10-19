Вісім населених пунктів за добу зазнали обстрілів у Донецькій області

Наслідки російських обстрілів на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це 19 жовтня повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

У Краматорському районі зафіксовано численні руйнування. У Лимані пошкоджено житловий будинок, у Слов'янську — адміністративну будівлю.

У Краматорську обстріли пошкодили дві багатоповерхівки, одне підприємство та три автомобілі. В Андріївці пошкоджено екскаватора. У Костянтинівці зруйновано житловий будинок. У Бахмутському районі під обстрілами опинився Сіверск — там пошкоджено п'ять будинків.



З лінії фронту за добу евакуювали 93 особи, серед них 26 дітей.

Раніше ми повідомляли, що в результаті російських атак у Дружківці поранено одну людину, у Старорайському одна — загинула та двоє поранено, а в Костянтинівці загинула мирна мешканка.