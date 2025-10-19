Безпілотник «Молнія-2» вдарив по житловому району Краматорська

Наслідки російського удару по Краматорську. Фото: Краматорська міськрада

У ніч з 18 на 19 жовтня Краматорськ на Донеччині зазнав подвійного обстрілу. Як повідомляє Краматорська міська рада, о 23:45 ворог завдав удару по промисловій зоні. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Встановлюються наслідки атаки.

О першій ночі, 19 жовтня, російські війська знову вдарили по місту, застосувавши безпілотник «Молнія-2». Снаряд потрапив до одного з багатоквартирних будинків. Обійшлося без жертв. Пошкоджено сім житлових будівель та три автомобілі.

