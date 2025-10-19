Вночі Слов'янськ атакували чотири дрони «Герань-2»

Наслідки нічного удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

У ніч із 18 на 19 жовтня Слов'янськ зазнав атаки чотирьох безпілотників «Герань-2». Про це повідомили у місцевій адміністрації.

Один із дронів уразив ділянку асфальтового покриття в районі центрального ринку, також було пошкоджено довколишні будівлі, у тому числі дитячий садок.

Близько 01:40 ворог знову обстріляв місто — два наступні удари припали на лісову зону Словкурорта. Там пошкоджено декілька приватних будинків.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вісім населених пунктів за добу зазнали обстрілів у Донецькій області.