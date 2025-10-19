Україна посилює далекобійність ударів по Росії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Скріншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у неділю заслухав доповіді військових та Служби безпеки України. Обговорювалася ситуація на фронті — зокрема, на Покровському напрямку та у сусідніх районах, а також у районах Куп'янська, на прикордонних територіях Харківської та Сумської областей та у Запоріжжі.



«Ми готуємо певні кроки на фронті і відповідаємо росіянам на кожен їхній удар», — зазначив Зеленський у своєму зверненні. За словами глави держави, він провів переговори з головнокомандувачем Олександром Сирським, у тому числі щодо посилення далекобійності українських ударів.



«Є збільшення і щодо дистанції, і щодо точності наших далекобійних санкцій проти Росії. Практично щодня наноситься ураження на російську нафтопереробку. Це повертає Росію до реальності», — наголосив він.



Володимир Зеленський висловив подяку українським військовим за успіхи останніх тижнів. За його словами, бійці 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії та 92-ї окремої штурмової бригади ефективно знищують окупантів на Куп'янському напрямку.



Там же результативно діють підрозділи 127-ї окремої важкої механізованої бригади, Сил спеціальних операцій, СБУ та Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, найважчі бої йдуть на Покровському та Олександрівському напрямках. Під Покровськом ЗСУ за день відбили 47 штурмів.