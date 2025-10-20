Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На Сумському напрямку порушено рух поїздів після обстрілу
20 жовтня 2025, 08:19

На Сумському напрямку порушено рух поїздів після обстрілу

Через обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку, Як повідомляє «Укрзалізниця», низка пасажирських та приміських поїздів прямує із затримками.

Так, поїзди №46 «Ужгород—Харків» та №113 «Харків—Львів» вирушили із запізненням більш ніж на годину через необхідність заміни локомотивної тяги на станції Пліски.

Також зміни торкнулися регіональних рейсів. Потяг №895 «Конотоп-Фастів-1» рухається з резервним тепловозом і прибуде на кінцеву станцію приблизно на 1 годину 20 хвилин пізніше за розклад.

Крім того, приміський потяг №6452 «Ніжин-Конотоп» затримується приблизно на 2 години.

Нагадаємо, на початку жовтня російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в місті Шостка Сумської області та пасажирському потягу «Шостка—Київ». Постраждали 30 людей. 

Місця
Сумська область
Організації
Укрзалізниця
Інше
залізниця Обстріл
