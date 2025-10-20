Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Під Покровськом ЗСУ зупинили близько 60 атак окупантів
20 жовтня 2025, 09:02

Під Покровськом ЗСУ зупинили близько 60 атак окупантів

Минулої доби на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні від 20 жовтня. Втрати противника становлять 890 осіб.

Російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари (чотирма ракетами) та 74 авіаудари, скинувши 165 керованих авіабомб. Зафіксовано 4894 обстріли, включаючи 93 із реактивних систем залпового вогню, а також застосування 5482 дронів-камікадзе.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили три райони зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління безпілотниками та чотири артилерійські установки ворога.

Найбільш запеклі бої продовжуються на Покровському напрямку — українські сили відбили 58 атак у районах Шахового, Володимирівки, Родинського, Новоекономічного, Покровська, Мирнограда Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку (на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей) ворог здійснив 24 штурми біля Орестополя, Андріївки-Клевцового, Воскресенка, Олександрограда, Вербового та Новогригорівки.

На Костянтинівському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки, включаючи райони Торецька, Щербинівки та Русиного Яру. На Лиманському та Слов'янському напрямках противник здійснив 8 атак у районах Дробишево, Середнє, Серебрянка та Ямпіль.

На Оріхівській та Гуляйпільській ділянках фронту ворог намагався наступати кілька разів, але успіху не досяг. На Придніпровському напрямку, в районі Антонівського мосту Херсонської області, російські війська тричі безуспішно намагалися прорватися до позицій українських захисників.

Сили оборони України за добу знищили 2 танки, 45 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 398 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 94 одиниці автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, DeepState зафіксував просування російських військ у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

02 жовтня 2025, 10:05
