Росіяни додали ще один FPV-дрон на БПЛА — експерт

FPV-дрон закріплений на БПЛА.

Росія продовжує експериментувати з безпілотними системами, посилюючи їхні ударні можливості. Як повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов, тепер на одному БПЛА росіяни розміщують два FPV-дрони одночасно.



«Росіяни пішли далі й на БПЛА вже два дрони. На зображенні видно, як один FPV "дивиться" на інший, закріплений на борту крилатого безпілотника», — розповів експерт.



Така конфігурація, за словами Бескрестнова, може використовуватись для розвідки та ударів по цілях на збільшеній дистанції.

Нагадаємо, українські військові виявили в корпусі збитого російського дрона-камікадзе типу «Гербера» технічну документацію, яку, ймовірно, забули прибрати на заводі під час складання.