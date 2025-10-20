Росіяни додали ще один FPV-дрон на БПЛА — експерт

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
20 жовтня 2025, 10:30

Росія продовжує експериментувати з безпілотними системами, посилюючи їхні ударні можливості. Як повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов, тепер на одному БПЛА росіяни розміщують два FPV-дрони одночасно.

«Росіяни пішли далі й на БПЛА вже два дрони. На зображенні видно, як один FPV "дивиться" на інший, закріплений на борту крилатого безпілотника», — розповів експерт.

Така конфігурація, за словами Бескрестнова, може використовуватись для розвідки та ударів по цілях на збільшеній дистанції.

Нагадаємо, українські військові виявили в корпусі збитого російського дрона-камікадзе типу «Гербера» технічну документацію, яку, ймовірно, забули прибрати на заводі під час складання.

