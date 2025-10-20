Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські військові розстріляли мирних жителів у Покровську — дрон зафіксував факт злочину
20 жовтня 2025, 10:34

Чоловік несе поранену жінку до українських позицій. Покровськ, 2025. Скріншот Чоловік несе поранену жінку до українських позицій. Покровськ, 2025. Скріншот

У Покровську Донецької області російські військові відкрили вогонь мирних жителях. Про це повідомив волонтер із позивним Голландець.

За його даними, український дрон зафіксував на місці обстрілу тіла трьох загиблих цивільних та одну тяжко поранену жінку. Пізніше на записі видно, як невідомий чоловік підбіг до неї та виніс постраждалу із зони вогню.

Розстріл людей стався у провулку Мостовому, неподалік залізничного вокзалу, де зараз тривають запеклі вуличні бої. За словами волонтера, російські окупанти вбили щонайменше трьох людей.

На кадрах з дрона видно тіла загиблих: жінку на велосипеді, яку розстріляли в спину, чоловіка похилого віку, що лежить посеред дороги, ще одну жінку з перебитими ногами і чоловіка, чиє тіло залишилося на залізничних коліях.

Через кілька хвилин спостереження дрон зафіксував, як невідомий чоловік обережно підняв поранену жінку та поніс її у напрямі українських позицій.

За даними волонтерів, постраждала все ще перебуває у Покровську. Евакуювати її до лікарні неможливо: через постійні атаки російських FPV-дронів жоден транспорт не може безпечно дістатися міста.

Ситуація в Покровську залишається дуже важкою. Будь-яка спроба наблизитись до району вокзалу пов'язана з ризиком для життя.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Донеччині загинули близько чотирьох тисяч мирних жителів.

Місця
Донецька область Покровськ
Інше
розстріл цивільних
10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
