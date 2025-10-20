Армія РФ за добу 27 разів обстріляла Донеччину: шістьох людей поранено

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби російські війська 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого поранено шістьох мирних жителів. З лінії фронту евакуйовано 80 осіб, серед них 18 дітей.



Як повідомляється в оперативному зведенні Донецької обласної військової адміністрації 20 жовтня, у Покровську зруйновано житловий будинок. У Лимані Краматорського району пошкоджено багатоповерховий та приватний будинки, а також адміністративну будівлю.



У Святогірську знищено автомобіль. У Слов'янську зруйновано один будинок, ще дев'ять будинків отримали пошкодження, також постраждали два автомобілі. У Краматорську ушкоджень зазнали 14 будинків та лінію електропередач.

В Андріївці зруйновано два будинки, адміністративну будівлю та автомобіль. По Дружківці вдарили 7 дронів, поранено чоловіка і жінку, 73 та 74 роки. Крім того, сьогодні після опівночі армія РФ вдарила дроном по лікарні.



По одному потерпілому зафіксовано у Старорайському та Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці поранено ще двох людей 48 і 58 років. Російські війська обстріляли місто зі ствольної артилерії, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено п'ять житлових будинків.

