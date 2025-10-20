Касир одеського банку передавала персональні дані військових російським спецслужбам

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила агентурне проникнення ФСБ у банківський сектор країни. В Одесі затримано співробітницю державного банку, яка передавала російським спецслужбам персональні дані клієнтів.



Найбільший інтерес у ворога викликала інформація про військовослужбовців Сил оборони України, які користуються послугами цієї фінансової установи. За даними слідства, російська сторона планувала використати отримані відомості для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербульних операцій проти українських захисників.



Як встановили слідчі, 56-річна одеситка, яка працювала касиром у відділенні держбанку, була дистанційно завербована ФСБ. Спецслужба звернула на неї увагу після того, як жінка почала залишати антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах.



За вказівкою куратора, під час роботи вона звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі або з ознаками поранень, отриманих на фронті, та негайно повідомляла про них свого куратора. У неробочий час агентка оминала портову зону та прилеглі райони Одеси, фотографуючи місця дислокації українських військових.

Фото: СБУ



Кіберфахівці СБУ задокументували протиправні дії жінки та затримали її. Їй пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала 42-річного переселенця із захопленого міста Макіївка, який в «Однокласниках» підтримував окупацію регіону та героїзував російську армію.