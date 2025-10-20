Два FPV-дрони синхронно ліквідували окупанта під Часовим Яром

Оператор FPV-дрона спостерігає, як безпілотник сусіднього підрозділу випереджає його і б'є по росіянину.

Конкуренція між українськими операторами FPV-дронів за кожного ліквідованого російського окупанта посилюється з кожним днем. Підрозділ PHOENIX опублікував кадри синхронного удару двох дронів по ворогу.



На відео видно, як оператори засікли російського військового, який рухався вздовж узбіччя дороги. FPV-дрон підрозділу почав переслідування, коли до атаки несподівано підключився ще один дрон із сусіднього підрозділу.



Обидва оператори синхронно прискорили свої апарати та вразили ціль. Згідно з підписом до відео, ліквідація відбулася в районі Часового Яру.