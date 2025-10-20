ЗСУ ліквідували ДРГ у центрі Покровська: посилюється оборона

Обстріл ДРГ загарбників у Покровську.

Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла прорватися до центру Покровська. Під час просування росіяни порушили міжнародне гуманітарне право, вбивши кількох мирних мешканців у районі залізничного вокзалу, повідомляє In Factum.

Після оперативних дій об'єднаної ударно-пошукової групи Сил оборони ворога було виявлено та ліквідовано в одному із приміщень залізничного вокзалу, де окупанти намагалися сховатися.



На цей момент оборона Покровська посилена додатковими силами й засобами. Спеціальні підрозділи проводять постійний моніторинг потенційних точок проникнення та активно патрулюють місто.



За останні два дні знищено 14 російських диверсантів, яким вдалося потрапити до Покровська. Цивільним, які залишаються в місті, рекомендують утримуватися від пересувань без крайньої необхідності.

Ситуація в зоні відповідальності 7-го корпусу штурмових десантних військ залишається напруженою. Противник намагається розширити «сіру зону» навколо Покровська і продовжує спроби прориву з декількох напрямків.



Як раніше повідомлялося, ворог значно посилив авіаційну активність. Лише 12 жовтня росіяни скинули на Покровську агломерацію 76 керованих авіабомб (КАБ).



Минулого тижня інтенсивність ударів зросла: з 13 по 19 жовтня — 372 авіабомби, проти 220 за період з 6 по 12 жовтня.

Це свідчить про прагнення окупантів дестабілізувати оборону і зруйнувати логістику Сил оборони України.