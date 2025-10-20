Зеленський обговорив з Макроном кроки щодо посилення тиску на Росію

Ілюстративне фото

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. За його словами, зараз настав слушний момент, щоб наблизити завершення війни і максимально використати всі доступні можливості для посилення тиску на Росію.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі. Зеленський наголосив, що «тиск на того, хто розпочав війну, — це ключ до її завершення». Він також зазначив, що обговорив із Макроном актуальні дипломатичні питання та нещодавні контакти України з партнерами. Лідери домовились зустрітись.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала Україну ракетами та 60 ударними дронами.