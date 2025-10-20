Пєсков розповів про позицію Росії щодо України — «Будапешт обрано не випадково»

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Росії щодо мирного врегулювання в Україні залишається послідовною та добре відомою.

Як повідомляють російські ЗМІ, Пєсков зазначив, що Москва уважно стежить за «заявами з Києва», які, за його словами, «ускладнюють переговорний процес». Він підкреслив, що «російська лінія щодо припинення вогню та зупинення військ на поточних позиціях залишається незмінною».



Коментуючи майбутню зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа, представник Кремля повідомив, що поки що жодних конкретних деталей майбутнього саміту Росії та США у Будапешті немає. За його словами, «попереду ще багато підготовчої роботи між зовнішньополітичними відомствами двох країн».



Пєсков зазначив, що Москва розраховує, що під час саміту вдасться просунутися з питань мирного врегулювання в Україні, а також обговорити стан двосторонніх відносин із Вашингтоном.



Він також наголосив на ролі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який «підтримує конструктивні відносини як з президентом Росії Володимиром Путіним, так і з американським лідером Дональдом Трампом». За словами Пєскова, це стало однією з причин, через які саме Будапешт обраний майданчиком для майбутнього саміту.

«Москва продовжить контакти з Вашингтоном на тему українського врегулювання, робота в цьому напрямку ведеться активно», — цитують росЗМІ кремлівського прессекретаря.



Пєсков також повідомив, що Росія поки що не отримувала офіційних повідомлень від США щодо можливої відмови від поставок Україні ракет Tomahawk, але уважно стежить за відповідними заявами американської сторони.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Макроном кроки щодо посилення тиску на Росію.