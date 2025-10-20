ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
20 жовтня 2025, 14:44

Наближення до РЛС дрона. Наближення до РЛС дрона.

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) завдали точного удару по радіолокаційній станції «ВАЛДАЙ», розташованій на території аеродрому «Джанкой» в окупованому Криму. Відео ураження опублікував Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

За інформацією джерел, РЛС «ВАЛДАЙ» є новітнім російським радіолокаційним комплексом, призначеним для виявлення та протидії малорозмірним безпілотникам.

Знищення цієї системи знижує ефективність протиповітряної оборони ворога на даному напрямку.

Раніше українські військовослужбовці ударними дронами вразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф «Лєна» і трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2» у Воронезькій області РФ.

