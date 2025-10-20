NYT: Україні та Росії не вдасться змінити лінію фронту найближчими місяцями

Український захисник. Фото: The New York Times

Війна в Україні залишається непередбачуваною, проте лінія фронту практично не змінюється. У найближчі шість місяців ні українська, ні російська армія, ймовірно, не зможуть досягти значного прориву.



Таку думку в коментарі The New York Times висловив воєнний аналітик Франц-Стефан Гаді. За його словами, російським військам не вистачає оперативних можливостей для наступу, тоді як Україна стикається з нестачею людських ресурсів.



«Поточна динаміка війни несприятлива для України, але не фатальна», — зазначив Гаді. Командувач об'єднаних сил Німеччини генерал-лейтенант Олександр Зольфранк, у свою чергу, підкреслив, що президент Росії Володимир Путін не має наміру завершувати війну проти України. За його словами, «Путіна необхідно зупинити».



«Ставки в Україні є фундаментальними, якщо ми хочемо зберегти наш світ, свободу, політичні системи, демократію, плюралізм і все, що маємо», — заявив Зольфранк. Він висловив упевненість, що післявоєнний порядок у Європі опиниться під загрозою у разі перемоги Росії. Генерал закликав Німеччину та союзників посилити підтримку України, щоб досягти справедливого миру.



За даними Міністерства оборони Великої Британії, у вересні Росія захопила значно менше територій, ніж місяцем раніше — близько 250 квадратних кілометрів проти 465 у серпні. При цьому, як зазначає The New York Times, після припинення фінансової підтримки Дональда Трампа, який пропонує лише продавати зброю європейцям для передачі Києву, країни Європи змушені шукати нові джерела коштів.



Більшість провідних європейських держав мають високий рівень держборгу та обмежені можливості для збільшення видатків на Україну. У Франції, наприклад, вже виникають проблеми з ухваленням державного бюджету.

