МіГ-29 ЗСУ ударом JDAM-ER знищив піхоту РФ у будинку

Момент прильоту у будинок з окупантами.

Український МіГ-29 Повітряних Сил завдав точного удару керованою авіабомбою GBU-62 JDAM-ER по будинку, де перебувала ворожа піхота. Відео удару опублікували пілоти в блозі «Соняшник».



На кадрах видно, як високоточна бомба JDAM-ER влучає в невеликий одноповерховий будинок у селі Новокарлівка Запорізької області, де переховувалися російські військові.

«Наші соколи на МіГ-29 за допомогою GBU-62 викурюють ворожу піхоту з будинків», — йдеться в описі до відео.



Раніше повідомлялося, що минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб.