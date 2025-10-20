Російські авіація та артилерія вдарили по Костянтинівці: пошкоджені будинки і є загибла

Наслідки атаки на Костянтинівку. Фото: Костянтинівська МВА

Вранці 20 жовтня російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.



Пізніше окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії. Пошкоджений приватний будинок. Внаслідок атаки загинула одна людина, яка перебувала у своєму будинку.

Нагадаємо, що 20 жовтня російський безпілотник вдарив по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки та дитсадок.