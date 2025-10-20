Зеленський відповів, чи є російські війська на околицях Лиману

Ситуація у районі Лиману. Фото: карта DeepState

Хтось постійно розповсюджував дезінформацію про присутність російської армії на околицях міста Лиман Донецької області. Про це під час зустрічі із журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Інтерфакс-Україна».



Однак, за його словами, окупантів на околицях міста немає.



«Там лише наші війська. І всі спроби проходу росіян були ліквідовані», – заявив Зеленський.

