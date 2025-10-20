Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Поліцейські під обстрілами евакуювали людей із Добропілля: росіяни атакували екіпаж дроном
20 жовтня 2025, 20:16

Поліцейські під обстрілами евакуювали людей із Добропілля: росіяни атакували екіпаж дроном

Евакуація на Донеччині. Фото: кадр із відео Евакуація на Донеччині. Фото: кадр із відео

Поліцейські разом із волонтерами під російськими обстрілами вивезли людей із міста Добропілля та села Гришине. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.

Окупанти направили на евакуаційний автомобіль дрон, але екіпаж поліції «Білий янгол» вчасно його виявив та збив.

Серед евакуйованих – пенсіонер, будинок якого зруйнували ракети.

«Ми були у підвалі. Дві ракети у мій двір прилетіли, ще одна – у перехрестя поряд. Від будинку залишилися лише шпали», – розповів чоловік.

Усіх людей доставили у безпечну локацію. Надалі волонтери допоможуть евакуйованим дістатися до інших регіонів країни.

Нагадаємо, що 20 жовтня російський безпілотник вдарив по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджены багатоповерхівки та дитсадок.

